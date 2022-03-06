«Сибирь» одержала победу над «Салаватом Юлаевым», забив победный гол в 3-м овертайме

Новосибирская «Сибирь» одержала победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в третьем овертайме в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Новосибирске на стадионе «Сибирь».



На 24-й минуте счёт в игре открыл защитник хозяев Егор Аланов, ему ассистировали Джей Си Липон и Денис Голубев. Ответную шайбу на 44-й минуте забросил форвард уфимцев Виктор Тихонов, голевой пас отдали Пётр Хохряков и Динар Хафизуллин.

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В третьем овертайме победную шайбу «Сибири» забросил Валентин Пьянов.



Счёт в серии — 2-1 в пользу уфимцев. Следующий матч пройдёт во вторник, 8 марта, в Новосибирске. Стартовое вбрасывание — в 13:30 по московскому времени.