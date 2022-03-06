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«Сибирь» одержала победу над «Салаватом Юлаевым», забив победный гол в 3-м овертайме

«Сибирь» одержала победу над «Салаватом Юлаевым», забив победный гол в 3-м овертайме
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Новосибирская «Сибирь» одержала победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в третьем овертайме в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Новосибирске на стадионе «Сибирь».

На 24-й минуте счёт в игре открыл защитник хозяев Егор Аланов, ему ассистировали Джей Си Липон и Денис Голубев. Ответную шайбу на 44-й минуте забросил форвард уфимцев Виктор Тихонов, голевой пас отдали Пётр Хохряков и Динар Хафизуллин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В третьем овертайме победную шайбу «Сибири» забросил Валентин Пьянов.

Счёт в серии — 2-1 в пользу уфимцев. Следующий матч пройдёт во вторник, 8 марта, в Новосибирске. Стартовое вбрасывание — в 13:30 по московскому времени.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2022, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Аланов (Липон, Голубев) – 23:30 (5x5)   1:1 Тихонов (Хохряков, Хафизуллин) – 43:19 (4x5)   2:1 Пьянов (Шашков, Чайковски) – 103:06 (5x5)
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