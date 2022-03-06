Мартемьянов: «Сибирь» не собирается почивать на лаврах, парни готовы биться послезавтра

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (2:1, ОТ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.



«Хорошая напряжённая игра, настоящий плей-офф, и с овертаймами. Терпеливая игра, обе команды были максимально сконцентрированы. Мы оказались терпеливее, в нужный момент забили нужный гол. Моментов у нас сегодня было достаточно, могли и раньше закончить, забивать голы. В этом плане парням надо поработать над собой. Нам уже некогда работать – игры через день. Готовимся к следующему матчу. Не собираемся почивать на лаврах, парни уже готовы биться послезавтра.



Как доставал силы из игроков в овертаймах, потому что уже пошёл брак? Главное, у нас брак не пошёл. Это естественно, у обеих команд было достаточно брака. Видно было, что соперник замедлился, и при игре в большинстве у них не так шайба ходила, не такая концентрация была в завершении. Устали обе команды. Мы поддерживали парней, просили проявлять характер. Первый, второй, третий характер… Парни молодцы, терпеливо играли.



По горячим следам пока не скажу, что с Денисом Бодровым. Подозрение на сотрясение есть. Он рвался в бой, я его не пускал, но он попросил находиться с командой. Видно, что защитники поднаелись, Денис пару смен сыграл, в нужное время вышел, забили гол, выиграли. Посмотрим, завтра будет более или менее ясно. Это железный человек, он и с сотрясением может выйти», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.