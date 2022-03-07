«Каролина» одержала волевую победу над «Сиэтлом»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Сиэтл Кракен». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:2.
Счёт открыли гости – на 24-й минуте первую в матче шайбу забросил Александер Веннберг. На 28-й голом ответил Нино Нидеррайтер. На 29-й минуте гости вновь вышли вперёд благодаря голу Калле Йернрока. На 38-й минуте забил Теуво Терявяйнен. А точку в матче на 50-й минуте поставил Мартин Нечас.
Российский нападающий хозяев Андрей Свечников очков в этом матче набрать не смог.
«Каролина» одержала вторую победу подряд. «Сиэтл» же, в свою очередь, потерпел второе поражение подряд.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2022, понедельник. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Веннберг (Йернкрок, Гурд) – 23:12 (5x4) 1:1 Нидеррайтер (Котканиеми, Джарвис) – 27:10 (5x4) 1:2 Йернкрок (Ларссон) – 28:16 (5x5) 2:2 Терявяйнен (Ахо, Трочек) – 37:22 (5x4) 3:2 Нечас (Шей, Песке) – 50:22 (5x5)
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