«Каролина» одержала волевую победу над «Сиэтлом»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Сиэтл Кракен». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:2.



Счёт открыли гости – на 24-й минуте первую в матче шайбу забросил Александер Веннберг. На 28-й голом ответил Нино Нидеррайтер. На 29-й минуте гости вновь вышли вперёд благодаря голу Калле Йернрока. На 38-й минуте забил Теуво Терявяйнен. А точку в матче на 50-й минуте поставил Мартин Нечас.



Российский нападающий хозяев Андрей Свечников очков в этом матче набрать не смог.

«Каролина» одержала вторую победу подряд. «Сиэтл» же, в свою очередь, потерпел второе поражение подряд.