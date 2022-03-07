«Неизбежно». Яромир Ягр поделился мнением о том, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр поделился мнением о том, сможет ли российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам.
«Овечкин в конечном итоге обойдёт Хоу, а затем обгонит Гретцки и станет рекордсменом НХЛ. Это неизбежно. Я уже говорил это раньше. У него есть пятилетний контракт, который он подписал. Я думаю, что он собирается побить рекорд раньше.
После сезона-2017/2018 на протяжении года, может быть, двух лет он выглядел не очень бодро, но с тех пор очень хорошо восстановился. Он как бы скорректировал свой стиль и снова вернулся на путь, на котором сможет забить 50 голов за сезон… Игра сильно изменилась, и это ему на благо, потому что он может не отставать от скоростей лиги. Он может легко поддерживать скорости». У него отличный бросок», — приводит слова Ягра официальный сайт НХЛ.
- 7 марта 2022
-
09:32
-
09:14
-
08:55
-
08:33
-
08:00
-
07:36
-
06:50
-
05:48
-
05:39
-
05:30
-
05:14
-
04:26
-
04:16
-
04:02
-
03:41
-
03:21
-
03:12
-
03:00
- 6 марта 2022
-
23:41
-
23:00
-
22:50
-
22:24
-
21:45
-
21:43
-
21:17
-
20:52
-
20:37
-
20:27
-
20:15
-
20:13
-
20:08
-
19:55
-
19:46
-
19:35
-
19:34