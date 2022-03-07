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«Неизбежно». Яромир Ягр поделился мнением о том, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки

«Неизбежно». Яромир Ягр поделился мнением о том, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки
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Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр поделился мнением о том, сможет ли российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам.

«Овечкин в конечном итоге обойдёт Хоу, а затем обгонит Гретцки и станет рекордсменом НХЛ. Это неизбежно. Я уже говорил это раньше. У него есть пятилетний контракт, который он подписал. Я думаю, что он собирается побить рекорд раньше.

После сезона-2017/2018 на протяжении года, может быть, двух лет он выглядел не очень бодро, но с тех пор очень хорошо восстановился. Он как бы скорректировал свой стиль и снова вернулся на путь, на котором сможет забить 50 голов за сезон… Игра сильно изменилась, и это ему на благо, потому что он может не отставать от скоростей лиги. Он может легко поддерживать скорости». У него отличный бросок», — приводит слова Ягра официальный сайт НХЛ.

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