Кинг о сейвах: я уже вскидывал руки вверх, и тут ни с того ни с сего появлялся Василевский

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Дерек Кинг поделился мнением об игре российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (3:6).

«Я уже вскидывал руки вверх, и тут ни с того ни с сего появлялась то его большая нога, то ловушка. Да, сейвы он сделал что надо. Результат игры легко мог быть совсем другим», — восхитился игрой Василевского главный тренер «Чикаго» Дерек Кинг.

Напомним, в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:3. Андрей Василевский отразил 24 броска по своим воротам.