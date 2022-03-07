Кинг о сейвах: я уже вскидывал руки вверх, и тут ни с того ни с сего появлялся Василевский
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Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Дерек Кинг поделился мнением об игре российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (3:6).
«Я уже вскидывал руки вверх, и тут ни с того ни с сего появлялась то его большая нога, то ловушка. Да, сейвы он сделал что надо. Результат игры легко мог быть совсем другим», — восхитился игрой Василевского главный тренер «Чикаго» Дерек Кинг.
Напомним, в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:3. Андрей Василевский отразил 24 броска по своим воротам.
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