Овечкин: собираюсь стать номером один среди всех европейских игроков, которые играли в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал возможность стать лидером НХЛ по голам среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки. Для этого ему нужно превзойти достижение легендарного чешского форварда Яромира Ягра, на счету которого 766 шайбы. Горди Хоу и Уэйн Гретцки родились в Канаде.



«Да, это будет здорово. Я собираюсь стать номером один среди всех европейских игроков, которые играли в НХЛ. Так что это будет большая веха, большое число», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, на счету россиянина 764 заброшенные шайбы, у чешского нападающего — 766 голов. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.