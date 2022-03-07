«Чувак с другой планеты». Журналист Sportsnet — о двух потрясающих сейвах Василевского

Североамериканский журналист Sportsnet Ник Альберга на своей странице в «Твиттере» прокомментировал два сумасшедших сейва российского вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в матче с «Чикаго Блэххоукс» (6:3). Сначала голкипер отразил бросок Кирби Дака, который отправлял шайбу в касание в пустой угол ворот. Затем россиянин спас после броска Патрика Кейна в упор.
«Андрей Василевский сегодня дважды (!) стал претендентом на лучший сейв года.
Чувак с другой планеты», — говорится в сообщении.
Напомним, в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этой игре одержали гости со счётом 6:3. Андрей Василевский отразил 24 броска по своим воротам.
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