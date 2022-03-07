С. Фёдоров — о 4-0 в серии с «Локомотивом»: пока не удалось осознать, что произошло

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» (4:1) в плей-офф Кубка Гагарина — 2022.



«Нам удалось обыграть организованного соперника, который не прощает ошибок. Сейчас время отдохнуть и с новыми силами в бой. Эмоции от победы, конечно, хорошие, я ещё пока не отошёл от игры, не удалось осознать, что произошло. Мы не настраивались только на реализацию большинства.



Хочу отметить слаженные действия наших троек. Может быть, нам удалось выглядеть чуть посвежее. Немаловажен психологический груз, который лёг на соперника. Играть четвёртый матч после трёх поражений тяжело. Наши ребята тоже были уставшие, но то, что мы вели 3-0, нам помогло. Я бы не сказал, что наши олимпийцы были свежими. У нас было всего восемь дней на подготовку — это короткий срок», — цитирует Фёдорова официальный сайт КХЛ.