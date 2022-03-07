Генеральный секретарь ФХБ: решение ИИХФ об отстранении России и Беларуси не окончательно

Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Андрей Башко прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить Россию и Беларусь от международных турниров.



«То, что решила Международная федерация хоккея, ещё не окончательно. Мы будем бороться за наши интересы, бороться за интересы ребят, которые к этому всю жизнь шли. Мы не оставим их в одиночку, не будем просто так смотреть на эту ситуацию, тем более что мы знаем пути выхода из неё.



Мы уже разговариваем и с россиянами, и с другими странами, чтобы организовать турниры», – приводит слова Башко «Столичное телевидение».



Напомним, Международная федерация хоккея ранее приостановила участие всех российских и белорусских национальных сборных и клубов в любой возрастной категории и во всех соревнованиях или мероприятиях под эгидой ИИХФ.