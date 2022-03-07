Михайлов: вы глубоко ошибаетесь, говоря, что ЦСКА легко прошёл «Локомотив»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал итоги серии между ЦСКА и «Локомотивом» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022.



«Вы глубоко ошибаетесь, говоря, что ЦСКА легко прошёл «Локомотив». Каждая игра была очень напряжённой независимо от счёта, была полная самоотдача у обеих команд. В этой спортивной борьбе самоотдача, проявление индивидуального мастерства, которые решили исход матчей, были на стороне ЦСКА.



Отмечу ещё уверенную игру Федотова! Я бы не стал выделять кого-то ещё конкретно, выделю всю команду и тренерский штаб. Работа в ЦСКА идёт плодотворно, но всё определяет конечный результат. Уверен, что всё будет в порядке.



Попадёт ли ЦСКА в финал Кубка Гагарина? Я обычно на такие вопросы не отвечаю. У ЦСКА есть задача, которую все приняли, и сейчас у команды все мысли связаны с Кубком Гагарина», – цитирует Михайлова Metaratings.