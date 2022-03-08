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«Флорида» разгромила «Баффало», «Лос-Анджелес» победил «Бостон»

«Флорида» разгромила «Баффало», «Лос-Анджелес» победил «Бостон»
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В Баффало (США)на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Флориду Пантерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:1.

Гости открыли счёт после гола Брэндона Монтура на 6-й минуте матча. Через 20 минут преимущество удвоил Ноэль Аччари. На 28-й минуте забил Энтони Дюклер, а на 32-й – Картер Вераге. На 33-й минуте счёт до разгрома довёл Патрик Хёрнквист. На 47-й минуте забил и Александр Барков. Единственную шайбу хозяева забили на 54-й минуте – отличился Джон Хэйден.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2022, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Монтур (Барков, Марчмент) – 05:22 (5x5)   0:2 Аччари (Монтур, Марчмент) – 25:54 (5x5)   0:3 Дюклер (Барков, Райнхарт) – 27:39 (5x4)   0:4 Вераге (Марчмент, Луостаринен) – 31:39 (5x5)   0:5 Хёрнквист (Беннетт, Уигар) – 32:42 (5x5)   0:6 Барков (Юбердо, Дюклер) – 46:50 (5x4)   1:6 Хэйден (Асплунд, Фицджеральд) – 53:42 (5x5)

В параллельном матче в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Брюинз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 3:2.

За хозяев забивали Трент Фредерик и Крэйг Смит. А у гостей заброшенными шайбами отметились Блейк Лизотт, Тревор Мур и Андреас Атанасиу, который решил исход матча в овертайме.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2022, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Фредерик (Койл, Смит) – 14:02 (5x5)   1:1 Лизотт (Мяяття, Грундстрём) – 15:11 (5x5)   2:1 Смит (Койл, Райлли) – 39:05 (5x5)   2:2 Мур (Калиев, Дурзи) – 59:34 (6x5)   2:3 Атанасиу – 61:53 (3x3)
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