«Флорида» разгромила «Баффало», «Лос-Анджелес» победил «Бостон»

В Баффало (США)на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Флориду Пантерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:1.
Гости открыли счёт после гола Брэндона Монтура на 6-й минуте матча. Через 20 минут преимущество удвоил Ноэль Аччари. На 28-й минуте забил Энтони Дюклер, а на 32-й – Картер Вераге. На 33-й минуте счёт до разгрома довёл Патрик Хёрнквист. На 47-й минуте забил и Александр Барков. Единственную шайбу хозяева забили на 54-й минуте – отличился Джон Хэйден.
В параллельном матче в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Брюинз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 3:2.
За хозяев забивали Трент Фредерик и Крэйг Смит. А у гостей заброшенными шайбами отметились Блейк Лизотт, Тревор Мур и Андреас Атанасиу, который решил исход матча в овертайме.
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