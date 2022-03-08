«Флорида» разгромила «Баффало», «Лос-Анджелес» победил «Бостон»

В Баффало (США)на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Флориду Пантерз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:1.



Гости открыли счёт после гола Брэндона Монтура на 6-й минуте матча. Через 20 минут преимущество удвоил Ноэль Аччари. На 28-й минуте забил Энтони Дюклер, а на 32-й – Картер Вераге. На 33-й минуте счёт до разгрома довёл Патрик Хёрнквист. На 47-й минуте забил и Александр Барков. Единственную шайбу хозяева забили на 54-й минуте – отличился Джон Хэйден.

В параллельном матче в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Брюинз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 3:2.



За хозяев забивали Трент Фредерик и Крэйг Смит. А у гостей заброшенными шайбами отметились Блейк Лизотт, Тревор Мур и Андреас Атанасиу, который решил исход матча в овертайме.