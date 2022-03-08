Лямся: голы «Салавата» «Сибири» сегодня — это как раз реакция игроков на наши установки

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (6:3, 3-1).



«Очень доволен тем, как провели первые 20 минут. Здорово начали. После того как мы забросили третью шайбу, мы получили хорошее преимущество. Но гол соперника, который последовал позже, и энергетика трибун заставили нас выживать. Очень важная, в первую очередь командная победа. Забросили три раза в большинстве, это важный момент.



Посвящали ли вчерашнюю тренировку большинству? Главное, что сегодня ребята были уверены в себе. Что касается подготовки, то она проходила нормально, буквально небольшие детали внесли, ничего серьёзного.



Много стычек? Я думаю, это очень символично. Это матчи плей-офф, такое, естественно, должно происходить. Самое важное, чтобы в этих столкновениях, которых действительно очень много, не было травм.



«Сибирь» слабо начала игру? Думаю, ключевое в том, что мы сделали домашнюю работу над ошибками. Понимали, как «Сибирь» будет действовать, и потратили очень много сил. Поэтому мы восстановились и подошли к этой игре максимально готовыми.



Игра Шарыченкова? Он хороший вратарь, мы полностью ему доверяем.



Игра Башкирова? Могу лишь только положительные слова о его игре сказать. Он важная часть своей тройки, старается, работает.



Почему не получается остановить Липона на пятаке? Это часть игры, это естественно. Если слишком много будет игроков перед Шарыченковым — будет ещё сложнее справляться. Когда идёт такой размен: нападающий «Сибири» — наш вратарь, то наш голкипер способен успешно защищаться.



Какую проводили работу над ошибками? Не сказал бы, что вносили кардинальные изменения. Было несколько специальных заданий для ребят, и они сегодня с ними справились.



Не играл Зубарев? Никакого наказания для Зубарева быть не могло. Всё очень просто: мы решили привнести дополнительную энергию, потому что до этого мы играли длительный матч и нам нужен был 13-й форвард.



Новые схемы в реализации большинства? Не скажу, что мы что-то кардинально меняли. Мы просто изучили игру соперника, прекрасно понимали, как они будут действовать именно в меньшинстве. Заброшенные сегодня шайбы — это как раз реакция игроков на наши установки», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.