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Кудако: некоторые из удалений были неоправданными, они не связаны со стилем «Сибири»

Кудако: некоторые из удалений были неоправданными, они не связаны со стилем «Сибири»
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Защитник «Сибири» Вадим Кудако подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (3:6, 1-3).

«Теория, что после сложных матчей лучше восстанавливается команда-победитель, не оправдалась? Я не скажу, что сегодня было по-другому или что мы были физически или эмоционально не готовы к игре. Просто «Салават» начал очень агрессивно, и мы именно к стилю «Салавата» оказались не готовы. Изначально надо было инициативу брать в свои руки, а мы этого сделать не смогли. Потом уже было довольно тяжело её вернуть.

Сегодняшний матч и второй в Уфе очень похожи? Есть определённое сходство. Но сегодня встреча была более результативная. И очень много было удалений с нашей стороны. Я думаю, это главное отличие с той игрой.

Команда не была эмоционально заряжена? Да нет, я думаю, каждый в команде понимает, в том числе игроки и тренеры, ответственность и что означала эта игра. Поэтому не скажу, что эмоционально были не готовы. Просто «Салават» не дал нам почувствовать свою игру.

Невынужденные удаления и подкожная игра — побочный эффект стиля «Сибири»? Конкретно сегодня я бы не сказал, что в этом причина удалений. Потому что некоторые из удалений были неоправданными и никак не связаны с нашим стилем игры.

Как вернуть серию в Новосибирск? Думаю, сегодняшнюю встречу тренеры пересмотрят и перед следующем матчем донесут, как лучше играть. Пока что не могу сказать», — передаёт слова Кудако корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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