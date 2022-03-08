СКА сыграет со «Спартаком» во втором раунде плей-офф КХЛ
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Сегодня, 8 марта, в Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» встречалось со СКА. Победу в матче одержали гости со счётом 4:3 (0:0, 1:1, 3:2).
Счёт в серии стал 4-0 в пользу СКА. Санкт-петербургская команда вышла во второй раунд, минчане покинули розыгрыш Кубка Гагарина.
Таким образом, СКА во втором раунде сыграет с московским «Спартаком». Красно-белые стали первой командой, преодолевшей стартовый раунд плей-офф. «Спартак» должен был встретиться с финским «Йокеритом». Тем не менее команда из Хельсинки объявила о том, что не будет играть в плей-офф, и о выходе из состава участников КХЛ. Москвичи вышли во второй раунд автоматически.
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