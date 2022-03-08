Роман Ротенберг прокомментировал выход СКА во второй раунд Кубка Гагарина

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с минским «Динамо» (4:3, 4-0) прокомментировал выход команды во второй раунд Кубка Гагарина.



«Нам пришлось серьёзно поработать, чтобы выиграть. Хорошая серия, соперник много перестраивался. Готовимся к следующей серии.



Когда соперник был прижат к стенке, то старался играть на максимальных скоростях. Они делали всё, чтобы выиграть. Ребята молодцы, выполнили установку. В плей-офф легко не бывает, каждая команда бьётся до последнего. Ребята стараются играть до последнего, без ошибок не обойтись. Все матчи были разные, но при этом тяжёлые, нужно отдать должное сопернику. У них была тактическая вариативность.



Будет ли у «Спартака» преимущество? Игра покажет. Пока не думали о сопернике. Сейчас отдохнём и будем думать. Хотел бы поздравить женщин с 8 Марта. Надеюсь, это будет хорошим подарком», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.