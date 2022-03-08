Разин — об удалениях «Северстали»: не хочется комментировать. Ни в какие ворота не лезет

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин прокомментировал итоги встречи с московским «Динамо» (2:3 ОТ, 2-2).
«Сегодня, в отличие от последней игры, сыграли очень хорошо, я считаю. Играли лучше, свежее. Были моменты. К сожалению, моменты были, но реализация подхрамывала чуть-чуть. И, конечно, при счёте 2:1 такое удаление глупейшее получить на ровном месте — ни в какие ворота не лезет. В овертайме… Не хочется комментировать такие удаления. Здесь мастерство соперника, который взял на себя инициативу и нанёс столько бросков, попаданий, в отличие от наших ребят. Где можно бросить, можно рискнуть — мы, к сожалению, не делали этого. Побоялись выиграть. Жизнь продолжается. Серия становится ничейной. Всё начинается с нуля.
Ильи Хохлова нет в составе уже второй матч подряд? Тренерское решение», — приводит слова Разина пресс-служба клуба.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 8 марта 2022
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