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Овечкин сократил отставание от Ягра в списке снайперов в истории НХЛ до одной шайбы

Овечкин сократил отставание от Ягра в списке снайперов в истории НХЛ до одной шайбы
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Калгари Флэймз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Завершился 2-й период, счёт равный – 2:2.

В середине второго периода отличиться удалось 36-летнему российскому капитану «столичных» Александру Овечкину, для которого эта шайба стала 35-й в нынешнем сезоне и 765-й за всю карьеру в НХЛ. Ассистентом Овечкина выступил его соотечественник Евгений Кузнецов, сделавший 37-ю голевую передачу в этой регулярке.

Таким образом Александр сократил отставание от Яромира Ягра, занимающего третью строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ, всего до одной шайбы. На счету россиянина теперь 765 заброшенных шайб, а у чешского нападающего 766 голов. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

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