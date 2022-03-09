Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 9 марта

Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 9 марта
Комментарии

Сегодня, 9 марта, состоится очередной игровой день плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В единственном матче игрового дня встретятся магнитогорский «Металлург» и нур-султанский «Барыс». Встреча пройдёт в Магнитогорске на «Арене-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.

Напомним, магнитогорцы ведут в серии 3-1. Единственная встреча, которая осталась за «Барысом» – первая в серии. Тогда, также в Магнитогорске, нур-султанцы одержали победу со счётом 3:2.

Ранее в следующий раунд вышли «Спартак» – вышедший благодаря техническому поражению «Йокерита», снявшегося с чемпионата, а также петербургский СКА, московский ЦСКА и челябинский «Трактор».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022