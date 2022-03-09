Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 9 марта

Сегодня, 9 марта, состоится очередной игровой день плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В единственном матче игрового дня встретятся магнитогорский «Металлург» и нур-султанский «Барыс». Встреча пройдёт в Магнитогорске на «Арене-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.



Напомним, магнитогорцы ведут в серии 3-1. Единственная встреча, которая осталась за «Барысом» – первая в серии. Тогда, также в Магнитогорске, нур-султанцы одержали победу со счётом 3:2.



Ранее в следующий раунд вышли «Спартак» – вышедший благодаря техническому поражению «Йокерита», снявшегося с чемпионата, а также петербургский СКА, московский ЦСКА и челябинский «Трактор».