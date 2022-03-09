Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 9 марта
Поделиться
Сегодня, 9 марта, состоится очередной игровой день плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В единственном матче игрового дня встретятся магнитогорский «Металлург» и нур-султанский «Барыс». Встреча пройдёт в Магнитогорске на «Арене-Металлург» и начнётся в 17:00 мск.
Напомним, магнитогорцы ведут в серии 3-1. Единственная встреча, которая осталась за «Барысом» – первая в серии. Тогда, также в Магнитогорске, нур-султанцы одержали победу со счётом 3:2.
Ранее в следующий раунд вышли «Спартак» – вышедший благодаря техническому поражению «Йокерита», снявшегося с чемпионата, а также петербургский СКА, московский ЦСКА и челябинский «Трактор».
Комментарии
- 9 марта 2022
-
11:46
-
11:20
-
11:13
-
11:00
-
10:58
-
09:46
-
09:09
-
09:04
-
09:00
-
08:45
-
08:19
-
08:12
-
07:55
-
07:49
-
07:47
-
07:42
-
07:41
-
07:37
-
07:18
-
07:06
-
07:05
-
06:58
-
06:50
-
06:45
-
06:44
-
06:37
-
06:32
-
06:14
-
06:06
-
05:43
-
05:30
-
03:23
-
03:00
-
00:43
- 8 марта 2022
-
23:50
Партнерский контент