Кирилл Капризов повторил достижение легенды «Миннесоты» Микко Койву

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поучаствовал в первом голе, отдав результативную передачу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».
За шесть встреч 24-летний форвард забил пять голов и отдал четыре ассиста. В 54 матчах этого сезона на его счету уже 71 (28+43) очко. Он вышел на четвёртое место в истории «Миннесоты» по количеству результативных баллов за сезон, сравнявшись с легендой клуба Микко Койву (71 очко в сезоне-2009/2010). Больше лишь у Мариана Габорика (83 в сезоне-2007/2008), Брайана Ролстона (79 в сезоне-2005/2006) и Эрика Стаала (76 в сезоне-2017/2018).
Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2, благодаря чему они прервали серию из двух поражений подряд. «Миннесота» одержала вторую победу в последних четырёх играх и продолжает удерживать 5-е место в Западной конференции. Капризов является игроком «Уайлд» с лета 2020 года. По итогам дебютного сезона он был признан лучшим новичком НХЛ, получив «Колдер Трофи».
- 9 марта 2022
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