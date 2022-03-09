Чешский вратарь «Вашингтона»: люблю Ягра, но буду наслаждаться, когда Овечкин обойдёт его
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Чешский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Витек Ванечек прокомментировал достижение российского одноклубника Александра Овечкина, сравнявшегося с Яромиром Ягром по голам в истории НХЛ.
«Это потрясающе. Ягр из Чехия. Я люблю его. Но я также буду наслаждаться, когда Ови сможет обойти его и продолжить борьбу за первое место», — приводит слова Ванечека The Athletic.
Напомним, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (5:4). Это позволило Овечкину довести свой личный результативный счёт до 766 шайб и выйти на третье место в списке снайперов в истории НХЛ. Россиянин сравнялся с легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром.
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