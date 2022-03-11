«Баффало» обыграл «Вегас», «Колорадо» уступил «Каролине»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.
Счёт в матче хозяева открыли уже на 8-й минуте благодаря голу Пейтона Кребса. На 53-й минуте Бен Хаттон ответил своим голом, и на 57-й минуте Виктор Олофссон увеличил преимущество своей команды. На последней минуте матча Алекс Так установил финальный счёт.
В параллельном матче в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» «Каролина Харрикейнз» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 2:0.
Первую шайбу на 55-й минуте забросил Итан Бир, а второй гол на счету у Себастьяна Ахо.
Два российских игрока сыграли по-разному. Андрей Свечников заработал по показателю полезности «+1», Валерий Ничушкин же – «-1».
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