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«Баффало» обыграл «Вегас», «Колорадо» уступил «Каролине»

«Баффало» обыграл «Вегас», «Колорадо» уступил «Каролине»
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.

Счёт в матче хозяева открыли уже на 8-й минуте благодаря голу Пейтона Кребса. На 53-й минуте Бен Хаттон ответил своим голом, и на 57-й минуте Виктор Олофссон увеличил преимущество своей команды. На последней минуте матча Алекс Так установил финальный счёт.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Кребс (Хиностроза, Козенс) – 07:53 (5x5)   1:1 Хаттон – 52:01 (5x5)   2:1 Олофссон (Окпосо, Йокихарью) – 56:16 (5x4)   3:1 Так – 59:24 (en)

В параллельном матче в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» «Каролина Харрикейнз» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 2:0.

Первую шайбу на 55-й минуте забросил Итан Бир, а второй гол на счету у Себастьяна Ахо.

Два российских игрока сыграли по-разному. Андрей Свечников заработал по показателю полезности «+1», Валерий Ничушкин же – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Бир (Фаст) – 54:20 (5x5)   2:0 Ахо – 58:28 (en)
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