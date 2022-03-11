«Миннесота» победила «Детройт» по буллитам, у Капризова – один гол

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 6:5.
У победителей забивали Мэтт Болди (дубль), Йоэль Эрикссон Эк, Матс Цуккарелло и российский нападающий Кирилл Капризов. Решающий буллит забросил Цуккарелло.
У хозяев голы на счету Якуба Врана (дубль), Лукаса Рэймонда (дважды) и Джордана Истерли.
В параллельном матче в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» «Флорида Пантерз» принимала «Филадельфию Флайерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.
У победителей забивали Картер Вараге (дубль), Сэм Райнхарт (хет-трик) и Энтони Дюклер. У гостей заброшенными шайбами отметились Джеймс ван Римсдайк, Кэм Аткинсон и Трэвис Конечны.
- 11 марта 2022
-
06:24
-
06:17
-
06:05
-
05:50
-
05:44
-
04:48
-
00:28
- 10 марта 2022
-
23:42
-
23:30
-
23:23
-
23:20
-
23:02
-
22:53
-
22:50
-
22:39
-
22:23
-
22:07
-
21:45
-
21:42
-
21:24
-
21:15
-
21:06
-
21:00
-
20:47
-
20:42
-
20:37
-
20:26
-
20:15
-
19:58
-
19:36
-
19:29
-
19:13
-
19:07
-
18:47
-
18:35