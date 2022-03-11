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«Миннесота» победила «Детройт» по буллитам, у Капризова – один гол

«Миннесота» победила «Детройт» по буллитам, у Капризова – один гол
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 6:5.

У победителей забивали Мэтт Болди (дубль), Йоэль Эрикссон Эк, Матс Цуккарелло и российский нападающий Кирилл Капризов. Решающий буллит забросил Цуккарелло.

У хозяев голы на счету Якуба Врана (дубль), Лукаса Рэймонда (дважды) и Джордана Истерли.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 6
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Фиала, Годро) – 01:37 (5x5)   1:1 Врана (Велено) – 06:14 (5x5)   1:2 Эрикссон Эк – 12:07 (5x5)   2:2 Рэймонд (Ледди, Неделькович) – 14:09 (5x5)   3:2 Врана (Гронек, Ледди) – 18:31 (5x4)   4:2 Рэймонд (Ледди, Наместников) – 25:52 (5x5)   4:3 Цуккарелло (Сперджен, Хартман) – 29:31 (5x4)   4:4 Болди (Годро, Голигоски) – 43:04 (5x5)   4:5 Капризов (Дамба, Эрикссон Эк) – 52:13 (5x5)   5:5 Истерли (Задина, Велено) – 57:09 (5x5)   5:6 Цуккарелло – 65:00 (ПБ)

В параллельном матче в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» «Флорида Пантерз» принимала «Филадельфию Флайерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.

У победителей забивали Картер Вараге (дубль), Сэм Райнхарт (хет-трик) и Энтони Дюклер. У гостей заброшенными шайбами отметились Джеймс ван Римсдайк, Кэм Аткинсон и Трэвис Конечны.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Вераге (Барков, Экблад) – 03:25 (5x5)   2:0 Райнхарт (Юбердо, Экблад) – 14:12 (5x4)   3:0 Райнхарт (Юбердо, Барков) – 18:11 (5x4)   4:0 Вераге – 19:30 (5x5)   4:1 ван Римсдайк (Хейз) – 29:01 (5x5)   4:2 Аткинсон (Брассар, Жиру) – 32:23 (5x5)   4:3 Конечны (Йорк, Ристолайнен) – 38:52 (5x4)   5:3 Дюклер (Юбердо, Экблад) – 46:59 (5x4)   6:3 Райнхарт (Юбердо, Экблад) – 57:54 (en)
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