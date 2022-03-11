«Миннесота» победила «Детройт» по буллитам, у Капризова – один гол

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 6:5.



У победителей забивали Мэтт Болди (дубль), Йоэль Эрикссон Эк, Матс Цуккарелло и российский нападающий Кирилл Капризов. Решающий буллит забросил Цуккарелло.



У хозяев голы на счету Якуба Врана (дубль), Лукаса Рэймонда (дважды) и Джордана Истерли.

В параллельном матче в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» «Флорида Пантерз» принимала «Филадельфию Флайерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.



У победителей забивали Картер Вараге (дубль), Сэм Райнхарт (хет-трик) и Энтони Дюклер. У гостей заброшенными шайбами отметились Джеймс ван Римсдайк, Кэм Аткинсон и Трэвис Конечны.