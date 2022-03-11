«Он является силой в НХЛ и идёт за рекордами особенных игроков». Макдэвид — об Овечкине

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал выступление капитана и российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.



«Очевидно, что играть против одного из величайших игроков всех времён — это здорово. Долгое время Овечкин является силой в НХЛ, и он идёт за рекордами действительно особенных игроков. Так что за этим интересно наблюдать», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.



Напомним, 36-летний россиянин вышел на третье место в списке лучших снайперов лиги за всю историю, догнав по заброшенным шайбам чешского форварда Яромира Ягра. На счету обоих по 766 голов. Впереди — только Горди Хоу (801 шайба) и Уэйн Гретцки (894 гола).