Овечкин – король европейских снайперов в НХЛ! На наших глазах творится история

Александр Овечкин продолжает переписывать историю НХЛ! В сегодняшнем гостевом матче «Вашингтона» с «Калгари» (5:4) лучший российский снайпер в истории лиги оформил дубль и запрыгнул на первую строчку среди европейских игроков. Теперь на счету капитана «столичных» 766 заброшенных шайб – пока что первенство среди европейцев он делит с легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром, однако королём в списке снайперов из Европы его можно называть уже сейчас. Дело в том, что Александр достиг этого результата, потратив на 480 матчей меньше, нежели Яромир.

Вместе они занимают третье место по количеству голов в истории НХЛ, а опережают их только Горди Хоу, на счету которого 801 гол, и Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников непревзойдённые 894 раза. Именно этот ориентир после завоевания Кубка Стэнли в 2018 году является главным для Овечкина, который имеет все шансы стать лучшим голеадором Национальной хоккейной лиги к концу карьеры.

Напомним, летом 2021 года российский форвард подписал новый контракт с «Вашингтоном», срок которого составил пять лет. На тот момент отрыв Александра от Гретцки составлял 164 заброшенные шайбы – чтобы обойти Величайшего, Овечкину было необходимо забивать по 33 раза в каждом из запланированных сезонов. В нынешнем он уже превзошёл требуемый показатель – после сегодняшней игры на его счету 36 голов в 56 матчах. Учитывая, что «Кэпиталз» предстоит провести ещё 24 игры в рамках регулярного чемпионата, можно не сомневаться – Александр ещё не раз улучшит этот показатель и облегчит себе задачу на будущие годы.

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Овечкин набрал отличный темп – если ему удастся сохранить его, то уже в начале следующей регулярки он сумеет обогнать Горди Хоу и отправиться в погоню непосредственно за Гретцки. Будем надеяться, что здоровье позволит нашему хоккеисту успешно преодолеть оставшуюся дистанцию.

Второй гол Великой Восьмёрки приблизил его к первенству в ещё одном списке – благодаря шайбе форварда «Калгари» Элиаса Линдхольма на последней минуте встречи он стал победным, коих в карьере Александра набралось уже 120. В этой гонке он пока тоже на третьем месте, а опережает его дуэт Хоу и Ягра. Однако здесь отставание Овечкина гораздо меньше – от легенды «Детройта» его отделяет всего один победный гол, в то время как грандиозный чех ещё на 14 раз чаще выигрывал матчи для своих команд. И чем больше победных голов будет на счету Александра, тем ближе он будет к обоим рекордам.

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На наших глазах творится история – и за её развитием следит буквально весь хоккейный мир.