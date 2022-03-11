«Динамо» сообщило о переносе времени начала шестого матча плей-офф КХЛ с «Северсталью»

Московское «Динамо» в твиттер-аккаунте сообщило о переносе времени начала шестого матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с череповецкой «Северсталью».



«Перенос времени начала матча! 12 марта шестой матч серии начнётся в 16:00 в связи с организацией прямой трансляции на канале «Матч ТВ», — говорится в сообщении клуба.



Напомним, встреча, которая состоится завтра, 12 марта, пройдёт в Череповце на стадионе «Ледовый дворец». В настоящий момент счёт в серии — 3-2 в пользу «Динамо». Бело-голубые сумели одержать три победы подряд, по ходу серии уступая 0-2.



В следующем раунде победитель пары «Динамо» — «Северсталь» встретится с московским ЦСКА, который в первом раунде плей-офф обыграл в четырёх матчах «Локомотив».