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«Динамо» сообщило о переносе времени начала шестого матча плей-офф КХЛ с «Северсталью»

«Динамо» сообщило о переносе времени начала шестого матча плей-офф КХЛ с «Северсталью»
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Московское «Динамо» в твиттер-аккаунте сообщило о переносе времени начала шестого матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с череповецкой «Северсталью».

«Перенос времени начала матча! 12 марта шестой матч серии начнётся в 16:00 в связи с организацией прямой трансляции на канале «Матч ТВ», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, встреча, которая состоится завтра, 12 марта, пройдёт в Череповце на стадионе «Ледовый дворец». В настоящий момент счёт в серии — 3-2 в пользу «Динамо». Бело-голубые сумели одержать три победы подряд, по ходу серии уступая 0-2.

В следующем раунде победитель пары «Динамо» — «Северсталь» встретится с московским ЦСКА, который в первом раунде плей-офф обыграл в четырёх матчах «Локомотив».

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