Кирилл Капризов забил 30-й гол в сезоне НХЛ

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Миннесоту Уайлд».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:1. Единственный на данный момент гол за «Миннесоту» забил российский нападающий Кирилл Капризов. Для россиянина этот гол стал 30-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 43 результативные передачи в 56 играх сезона.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего за карьеру в НХЛ Капризов провёл 111 матчей, в которых записал в свой актив 57 голов и сделал 67 результативных передач.
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