Овечкин вышел на 89-е место в истории НХЛ по сыгранным матчам в лиге

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 89-е место по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ, принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:0, завершён второй период).

Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1255-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он превзошёл результат завершившего карьеру Кевина Лоу (1254) и действующего защитника «Даллас Старз» Райана Сутера (1254) по количеству матчей в НХЛ и вышел на 89-е место в истории лиги по этому показателю. Ближайшей целью для Овечкина и продолжающего карьеру Сутера является результат Брайана Ролстона и Крэйга Людвига (оба — по 1256).

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 58 матчах, в которых забросил 36 шайб и сделал 35 результативных передач при показателе полезности «+9» и 10 минутах штрафного времени.