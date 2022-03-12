Гендиректор Bauer сообщил о приостановке деятельности компании в России и Беларуси

Генеральный директор Bauer Эд Киннали сообщил о том, что принял решение о приостановке деятельности компании в России и Беларуси. Это случилось в связи с проведением российской специальной военной операции на Украине.

«Мы временно приостановили все наши поставки в Россию и Беларусь. Мы будем продолжать следить за этой чрезвычайно чувствительной и быстро развивающейся ситуацией», — приводит слова Киннали журналист Рик Уэстхэд у себя в «Твиттере».

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.