Гендиректор Bauer сообщил о приостановке деятельности компании в России и Беларуси
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Генеральный директор Bauer Эд Киннали сообщил о том, что принял решение о приостановке деятельности компании в России и Беларуси. Это случилось в связи с проведением российской специальной военной операции на Украине.
«Мы временно приостановили все наши поставки в Россию и Беларусь. Мы будем продолжать следить за этой чрезвычайно чувствительной и быстро развивающейся ситуацией», — приводит слова Киннали журналист Рик Уэстхэд у себя в «Твиттере».
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.
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