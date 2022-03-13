Хоккеист «Чикаго» получил серьёзную травму в игре с «Оттавой» и покинул лёд на носилках

28-летний американский защитник «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Мёрфи не смог продолжить выездной матч регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» из-за полученного повреждения.
Мёрфи пострадал в результате столкновения у борта с 22-летним канадским форвардом «Оттавы» Паркером Келли уже на третьей минуте встречи. Хоккеисту «Блэкхоукс» понадобилась не только помощь штатных клубных докторов, но и неотложной скорой помощи – он покинул лёд на носилках. Судьи дали наказали Келли большим и дисциплинарным (5+10) до конца игры штрафом.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.
Напомним, «Чикаго Блэкхоукс» (50) занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, а «Оттава Сенаторз» (47) – 13-е на Востоке.
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