«Сан-Хосе» дома разгромил «Лос-Анджелес»

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:0.



Первый гол пришёлся на 10-ю минуту – отличился Тимо Майер. Через 2 минуты преимущество удвоил Мэтт Ньето. А на 20-й минуте забил и Йонатан Дален. На 29-й минуте также забил Томаш Гертл, на 56-й минуте он оформил дубль.



На счету российского нападающего Александра Барабанова одна голевая передача. У Барабанова коэффициент полезности – «+1».



Всего форвард в текущем сезоне принял участие в 50 матчах, в которых успел забросить 9 шайб и отдать 21 результативную передачу.