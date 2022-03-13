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«Сан-Хосе» дома разгромил «Лос-Анджелес»

«Сан-Хосе» дома разгромил «Лос-Анджелес»
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:0.

Первый гол пришёлся на 10-ю минуту – отличился Тимо Майер. Через 2 минуты преимущество удвоил Мэтт Ньето. А на 20-й минуте забил и Йонатан Дален. На 29-й минуте также забил Томаш Гертл, на 56-й минуте он оформил дубль.

На счету российского нападающего Александра Барабанова одна голевая передача. У Барабанова коэффициент полезности – «+1».

Всего форвард в текущем сезоне принял участие в 50 матчах, в которых успел забросить 9 шайб и отдать 21 результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Майер (Бёрнс, Бонино) – 09:19 (5x5)   2:0 Ньето (Бонино) – 11:55 (5x5)   3:0 Дален (Майер) – 19:11 (5x5)   4:0 Гертл (Майер, Бёрнс) – 28:05 (5x4)   5:0 Гертл (Балцерс, Барабанов) – 55:04 (5x5)
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