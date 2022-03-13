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Светлов: на Олимпиаде Грубец не блеснул. Но в плей-офф КХЛ он лучший 2-й год подряд

Светлов: на Олимпиаде Грубец не блеснул. Но в плей-офф КХЛ он лучший 2-й год подряд
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Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов подвёл итоги серии плей-офф Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом», которая завершилась победой омичей со счётом 4-2.

«У Казани достаточно простой, но очень энергозатратный стиль игры. Возможно, на регулярный чемпионат команда потратила больше сил и эмоций, чем было необходимо. Где-то на надрыве при счёте 0-3 «Ак Барс» нашёл две победы в овертаймах, но запаса прочности и сил у команды уже не осталось. Это бросилось в глаза в шестом и последнем матче в Балашихе.

«Авангард», наоборот, в экономичном стиле прошёл регулярку. Надо сказать, что на Востоке «Авангарду» и ещё «Куньлуню» несколько легче, чем другим соперникам, ведь базируясь в Балашихе и Мытищах, с логистикой проблем не возникает. Много лет работал на Дальнем Востоке, не понаслышке знаю, что такое лишние сотни часов в самолётах и аэропортах, особенно для хоккеистов.

«Авангард» переиграл соперника во многом тактически. Едва ли не в каждом матче Казань внешне вроде бы владела инициативой, но именно игровой класс обладателя Кубка Гагарина всё равно чувствовался и проявлялся. Бросалась в глаза системная оборона «ястребов», многие броски блокировались, вратарю Грубецу было комфортно, как следствие — два сухих матча.

Знаю вратарей, которые не любят блокировок бросков, поскольку опасаются рикошетов. Обычно это относится к габаритным голкиперам, которые корпусом перекрывают практически все ворота — им нужно видеть шайбу, рикошеты для них опаснее, чем чистый бросок. Так вот в случае с Грубецом ситуация другая, он знает, какие броски будут блокироваться, ему комфортно.

Кстати, обратите внимание, что на Олимпиаде в составе сборной Чехии Грубец, мягко говоря, не блеснул, поскольку чешская защита порой играла авантюрно, было мало блоков. Тогда как в плей-офф КХЛ чех уже второй год подряд — лучший. Вот что значит удобная для вратаря и выстроенная система игры!» — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

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