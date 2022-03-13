Фридман: Флёри выберет тот клуб, где почувствует, что будет шанс выиграть Кубок Стэнли

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал будущее голкипера «Чикаго Блэкхоукс» Марка-Андре Флёри.



«У Флёри есть список из 10 команд, куда он не хотел бы перейти, но это не имеет значения. Я думаю, что в итоге всё сведётся к тому, где Марк-Андре почувствует, что у него есть шанс на победу в Кубке Стэнли, и если эта команда сможет заключить сделку с «Блэкхоукс», то, я думаю, он выберет именно её», — цитирует Фридмана Sportsnet.



Флёри в текущем сезоне принял участие в 43 встречах, отражая 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,92. Летом 2022 года 37-летний голкипер может получить статус неограниченно свободного агента. «Чикаго» занимает 14-е место в таблице Западной конференции НХЛ, набрав 52 очка после 60 встреч.