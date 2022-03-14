Василевский признан первой звездой матча с «Ванкувером»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», сообщает официальный сайт НХЛ.

По ходу матча голкипер отразил 35 бросков из 36 в створ ворот, а его команда одержала победу со счётом 2:1. В составе победителей отличились Виктор Хедман и Росс Колтон.

В текущем сезоне Василевский провёл 46 матчей и оформил в них два шат-аута. После 59 игр «Тампа» с 82 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины Харрикейнз» на пять баллов.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Сиэтл Кракен», а «Ванкувер» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Матчи пройдут 17 и 16 марта соответственно.



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