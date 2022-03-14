Василевский: сегодня мне нужно было сделать шаг вперёд и помочь нашим ребятам

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением о победе над «Ванкувер Кэнакс» в матче, где он отразил 35 бросков соперника из 36 и был признан первой звездой.

«Очевидно, что я провёл не лучшим образом несколько последних матчей. В сегодняшней игре мне нужно было сделать шаг вперёд и помочь нашим ребятам.

Я счастлив, что смог это сделать. Вся команда играла хорошо. Только благодаря упорной работе мы смогли преодолеть этот отрезок», – цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Василевский провёл 46 матчей и оформил в них два шат-аута. После 59 игр «Тампа» с 82 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины Харрикейнз» на пять баллов.

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