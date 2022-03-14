Гатиятулин оценил подготовку «Трактора» к серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал подготовку команды к серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года с «Салаватом Юлаевым».



«Подготовка проходит по плану. После первого раунда было время восстановиться, дали ребятам выходные. Также поработали над физическими кондициями, сейчас работаем над тактическими действиями. Команда находится в рабочем хорошем настроении, все ребята понимают, что идёт плей-офф, поэтому каких-то дополнительных слов находить не нужно. Через тренировки готовимся к первому матчу серии.



Насколько преимуществом для «Трактора» будет отсутствие легионеров у Уфы? Мы больше сосредоточились на своей подготовке. Не обращаем внимания на то, что происходит у соперников. Больше волнуют атмосфера, состояние и подготовка своей команды.



Прошлый год уже история. Об этом не думаем. У нас и в первом раунде соперник был серьёзный, готовились. Встречи показали, что в плей-офф играют все команды с самоотдачей, где-то закрыто. Есть соперник – к нему готовимся. Понимаем, предстоят интересные матчи, на этом сосредоточились.



В серии 1/8 финала было задействовано всего 19 полевых игроков и один вратарь? Все ребята готовы. Свою форму поддерживают через тренировки. Также принимают участие во всех собраниях. Если будут какие-то изменения, то нет сомнений, что они легко войдут в состав и будут сражаться в каждом матче», — цитирует Гатиятулина официальный сайт клуба.



Первая встреча между «Трактором» и «Салаватом» пройдёт в четверг, 17 марта, в Челябинске. Начало — в 17:00 мск.