Московское «Динамо» в 7-м матче обыграло «Северсталь» и вышло в 1/4 финала плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в седьмой встрече первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1). Матч прошёл в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».



На шестой минуте счёт во встрече открыл нападающий бело-голубых Иван Игумнов. Егор Зайцев набросил от синей линии, Игумнов ловко подставил клюшку на пятаке и послал шайбу под перекладину. На 19-й минуте в большинстве удвоил преимущество «Динамо» защитник Вячеслав Войнов. Москвичи расположились в зоне, Вадим Шипачёв сделал скидку на Войнова, который мощным броском пробил Подъяпольского.



На 42-й минуте одну шайбу отыграл форвард «Северстали» Егор Морозов. Череповчане выиграли вбрасывание, Стенквист набросил от синей линии — Морозов на пятаке ловко подставил клюшку и переправил шайбу под перекладину.



«Динамо» одержало победу в серии со счётом 4-3. В 1/2 финала Западной конференции подопечные Алексея Кудашова сыграют с ЦСКА.



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