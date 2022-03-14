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«Динамо М» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Московское «Динамо» в 7-м матче обыграло «Северсталь» и вышло в 1/4 финала плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» в 7-м матче обыграло «Северсталь» и вышло в 1/4 финала плей-офф КХЛ
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Московское «Динамо» одержало победу над череповецкой «Северсталью» в седьмой встрече первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1). Матч прошёл в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».

На шестой минуте счёт во встрече открыл нападающий бело-голубых Иван Игумнов. Егор Зайцев набросил от синей линии, Игумнов ловко подставил клюшку на пятаке и послал шайбу под перекладину. На 19-й минуте в большинстве удвоил преимущество «Динамо» защитник Вячеслав Войнов. Москвичи расположились в зоне, Вадим Шипачёв сделал скидку на Войнова, который мощным броском пробил Подъяпольского.

На 42-й минуте одну шайбу отыграл форвард «Северстали» Егор Морозов. Череповчане выиграли вбрасывание, Стенквист набросил от синей линии — Морозов на пятаке ловко подставил клюшку и переправил шайбу под перекладину.

«Динамо» одержало победу в серии со счётом 4-3. В 1/2 финала Западной конференции подопечные Алексея Кудашова сыграют с ЦСКА.

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КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 7-й матч
14 марта 2022, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Игумнов (Зайцев, Фисенко) – 05:56 (5x5)   2:0 Войнов (О'Делл, Шипачёв) – 18:50 (5x4)   2:1 Морозов (Стенквист, Гуслистов) – 41:07 (5x5)
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