Прохоркин: «Авангард» будет концентрироваться, чтобы «Металлург» не обыгрывал нас 1 в 1

Форвард «Авангарда» Николай Прохоркин поделился ожиданиями от противостояния с «Металлургом» в полуфинале Восточной конференции плей-офф КХЛ.



«Очень интересно будет играть: «Металлург» всё-таки занял первое место в регулярке, играет в другом стиле. Надеюсь, что для всех болельщиков это будет интересный хоккей.



Все знают, что они любят играть в атакующий хоккей, в этой команде преобладает индивидуальное мастерство. На этом будем концентрироваться, чтобы не сбиваться в их хоккей, чтобы они не обыгрывали нас «1 в 1».



Не думаю, что будет что-то принципиальное или личное у меня. Серия есть серия: неважно, кто против нас играет, здесь игры на вылет. Она с любым соперником будет принципиальной.



Индивидуальное мастерство здесь будет более заметно, чем с «Ак Барсом», потому что «Ак Барс» играл ближе к нашему стилю – плотно и агрессивно. Не думаю, что «Магнитка» не будет толкаться, а просто кататься, но всё-таки они играют в атакующий хоккей, и у них всё равно это будет преобладать», — цитирует Прохоркина пресс-служба «Авангарда».