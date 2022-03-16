Марнер сравнялся с Овечкиным по количеству сезонов подряд с начала карьеры с 40 ассистами

24-летний канадский крайний форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, отметившийся результативным пасом в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:0 к третьему периоду), сравнялся по одному из показателей со звёздным российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», для Марнера этот результативный пас стал 40-м в нынешнем сезоне в шестом сезоне кряду с дебюта в НХЛ, в котором он достигал данной отметки. По этому показателю он сравнялся с форвардом «столичных» Александром Овечкиным.

Рекорд у другого российского нападающего – Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс», который набирает по 40+ результативных передач в семи сезонах кряду.

Всего в нынешнем сезоне у Марнера 64 (23+41) очка в 51 встрече регулярного чемпионата за «Торонто» при коэффициенте полезности «+13» и 10 минутах штрафного времени.