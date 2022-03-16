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Гол Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Питтсбург»

Гол Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Питтсбург»
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В «Нэшвилле» на стадионе «Бриджстоун-Арена» местная команда принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Нэшвилл Предаторз» отличились Маттиас Экхольм, Таннер Жанно, Ээли Толванен и россиянин Яков Тренин. За гостей единственную шайбу забил Джейк Гюнцель. Для Тренина эта шайба стала 14 в текущем сезоне, всего россиянин набрал 19(14+5) очков в 58 играх. «Предаторз» идут на четвёртом месте в Западной конференции с 74 очками. «Пингвинз» занимают шестую строчку в Восточной конференции с 61 баллом.

В параллельном матче «Виннипег Джетс» на «Канада Лайф-центр» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу одержал «Виннипег» со счётом 7:3.

У хозяев голы забили Блейк Уилер, Кайл Коннор, Николай Элерс, Логан Стэнли, Марк Шайфли, Джош Морриси и Адам Лаури. За «Голден Найтс» отметились заброшенными шайбами Николя Руа, Алекс Пьтеранджело и Майкл Амадио. Для «Вегаса» это поражение стало пятое кряду, команда занимает восьмое место в Западной конференции с 68 очками. Хозяева располагаются в той же конференции на 10 позиции с 66 очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2022, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Экхольм (Форсберг, Дюшейн) – 19:58 (5x5)   1:1 Гюнцель (Летанг, Кросби) – 34:00 (5x5)   2:1 Жанно (Йози, Сиссонс) – 35:40 (5x5)   3:1 Толванен (Йози) – 37:03 (5x5)   4:1 Тренин (Сиссонс, Йози) – 58:10 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2022, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
7 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Уилер (Штястны, Шайфли) – 18:08 (5x5)   2:0 Коннор (Дюбуа, Стэнли) – 18:41 (5x5)   2:1 Руа (Каррье) – 26:49 (5x5)   3:1 Элерс – 29:04 (5x5)   4:1 Стэнли – 31:09 (5x5)   5:1 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 38:25 (5x5)   5:2 Пьетранджело (Патрик, Коглан) – 44:34 (5x4)   5:3 Амадио (Лешишин) – 49:31 (5x5)   6:3 Моррисси (Коннор, Уилер) – 50:33 (5x4)   7:3 Лаури (Шмидт) – 53:34 (4x5)

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