Два очка Ничушкина помогли «Колорадо» победить «Лос-Анджелес»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:0.



На 7-й минуте матча счёт открыл российский нападающий Валерий Ничушкин. На 40-й минуте Джей Ти Комфер удвоил преимущество с передачи Ничушкина. На 46-й же минуте точку в матче поставил Микко Рантанен.

В параллельном матче в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Флориду Пантерз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 3:2.



У победителей забивали Джонатан Юбердо и дубль у Фрэнка Ватрано. У хозяев заброшенными шайбами отметились Логан Кутюр и Николя Мелош.