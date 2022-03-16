Два очка Ничушкина помогли «Колорадо» победить «Лос-Анджелес»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:0.
На 7-й минуте матча счёт открыл российский нападающий Валерий Ничушкин. На 40-й минуте Джей Ти Комфер удвоил преимущество с передачи Ничушкина. На 46-й же минуте точку в матче поставил Микко Рантанен.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2022, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
0 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ничушкин (Рантанен, Маккиннон) – 06:36 (5x4) 0:2 Комфер (Макар, Ничушкин) – 39:29 (5x4) 0:3 Рантанен (Бураковски) – 45:03 (5x5)
В параллельном матче в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Флориду Пантерз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 3:2.
У победителей забивали Джонатан Юбердо и дубль у Фрэнка Ватрано. У хозяев заброшенными шайбами отметились Логан Кутюр и Николя Мелош.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2022, среда. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Кутюр (Гертл, Майер) – 08:19 (5x4) 1:1 Юбердо – 11:21 (4x5) 2:1 Мелош (Гертл, Власик) – 13:58 (5x5) 2:2 Ватрано (Аччари) – 43:29 (5x5) 2:3 Ватрано (Форслинг, Райнхарт) – 61:11 (3x3)
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