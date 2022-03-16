Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два очка Ничушкина помогли «Колорадо» победить «Лос-Анджелес»

Два очка Ничушкина помогли «Колорадо» победить «Лос-Анджелес»
Комментарии

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:0.

На 7-й минуте матча счёт открыл российский нападающий Валерий Ничушкин. На 40-й минуте Джей Ти Комфер удвоил преимущество с передачи Ничушкина. На 46-й же минуте точку в матче поставил Микко Рантанен.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2022, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
0 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ничушкин (Рантанен, Маккиннон) – 06:36 (5x4)   0:2 Комфер (Макар, Ничушкин) – 39:29 (5x4)   0:3 Рантанен (Бураковски) – 45:03 (5x5)

В параллельном матче в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Флориду Пантерз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 3:2.

У победителей забивали Джонатан Юбердо и дубль у Фрэнка Ватрано. У хозяев заброшенными шайбами отметились Логан Кутюр и Николя Мелош.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2022, среда. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Кутюр (Гертл, Майер) – 08:19 (5x4)   1:1 Юбердо – 11:21 (4x5)   2:1 Мелош (Гертл, Власик) – 13:58 (5x5)   2:2 Ватрано (Аччари) – 43:29 (5x5)   2:3 Ватрано (Форслинг, Райнхарт) – 61:11 (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022