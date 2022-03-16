26-летний форвард «Кэпиталз», сыгравший 12 матчей в НХЛ, подписал новый контракт с клубом

«Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Джо Снивли.



Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на два года. Зарплата Снивли по новому соглашению составит $ 800 тыс. за год.



В текущем регулярном чемпионате 26-летний форвард дебютировал в Национальной хоккейной лиге и провёл 12 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков при показателе полезности «+3». Отметим, что Снивли не был задрафтован клубами НХЛ.



В настоящий момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 76 очков после 61 проведённой встречи. В следующем матче подопечные Питера Лавиолетта сыграют в гостях с «Коламбус Блю Джекетс» (18 марта, начало — в 2:00 мск).