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Никита Кучеров забросил 11-ю шайбу в этом сезоне в матче с «Сиэтлом»

Никита Кучеров забросил 11-ю шайбу в этом сезоне в матче с «Сиэтлом»
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В эти минуты в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче ничейный – 1:1.

На 7-й минуте первого периода российский нападающий Никита Кучеров забросил первую и пока что единственную шайбу для своей команды. Ассистировал россиянину канадский форвард Стивен Стэмкос.

У хозяев же забил Янни Гурд на 3-й минуте. Ему пасы отдали Джордан Эберле и Винс Данн.

Ранее нападающий отдал свою 20-ю результативную передачу в 21 матче текущего сезона. Он занял четвёртое место по скорости оформления 20+ ассистов в истории «Лайтнинг». Быстрее Кучерова достичь этой отметки удавалось лишь Стивену Стэмкосу в сезоне-2017/2018 (16 матчей), Мартену Сан-Луи в сезоне-2012/2013 (18 встреч) и Венсану Лекавалье в сезоне-2007/2008 (20 матчей).

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