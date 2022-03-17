Вайсфельд назвал две причины, по которым СКА фаворит в серии со «Спартаком»

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от серии плей-офф КХЛ между петербургским СКА и московским «Спартаком».



«СКА фаворит по двум причинам. Во-первых, у Питера более качественные игроки. Во-вторых, у «Спартака» давно отсутствует игровая практика на официальном уровне. У главного тренера СКА Романа Ротенберга такая же история, как у Сергея Фёдорова. Минск пройден, но это не самый статусный соперник. Про «Спартак» не думаю, что они могут пройти СКА. Поэтому интересно посмотреть на армейцев на более поздних стадиях. Если «Спартак» пройдёт СКА – это будет большая сенсация.



Да, у СКА есть Кузьменко и Гусев. Повторюсь, средний уровень игроков у Питера значительно выше. У них просто сильнее игроки. В составе спартаковцев отмечу Никишина – серебряного призёра Олимпиады. А вот потеря Виртанена как минимум не усилит команду. У СКА, вероятно, сыграет в воротах Юханссон. В «Спартаке» будет играть вратарь, который в данный момент находится в лучшей форме. По классу Данск и Красиков в целом сопоставимы. Красиков, думаю, более духовитый», – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.



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