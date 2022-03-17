Гатиятулин рассказал об итогах первого матча серии 2-го раунда плей-офф с «Салаватом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (0:1) в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022.



«Готовились к сопернику, понимали, в какой хоккей будут играть. К чему готовились, то и увидели. Создавали моменты, ребята выкладывались, но где-то не так играли перед воротами, как хотелось, пропустили контратаку. Хотели переломить ход игры, но не получилось забить. Готовимся к следующему матчу.



Не тяжело ли «Трактору» в плане инфополя? Всё понимаем, говорим с ребятами, чтобы концентрировались, уделяем время подготовке к сопернику. Создавали моменты, план моментами сработал, но не повезло.



За счёт чего можно переломить серию? План есть, было время подготовиться. Знали, как соперник играет, неожиданностей не было. Мы придерживаемся своего плана, но надо более нагло играть перед воротами. Поправим это, разберём момент, всё будет хорошо.



Пулккинена убрали с его позиции в большинстве, потому что соперник уже знает, да и на тренировках хорошо получалось. В чём сложность игры с «Салаватом»? Всю игру приходится взламывать оборону, соперник играет плотно, от красной линии к своим воротам. Моменты есть, но их надо реализовывать, сложностей нет. Чтобы взломать оборону уфимцев, надо забить гол.



Почему команда играла так спокойно? Я бы так не сказал, не так просто взломать оборону соперника, когда он ведёт в счёте, мы делали всё, чтобы забить. Претензии к легионерам? Мы не делим команду на русских и иностранцев, у нас каждый сражается, претензий по самоотдаче сегодня нет.



«Салават» обыгрывает нас оружием из 2018-го? Тогда был совсем другой состав, придерживались другой схемы тогда. «Салават» играет так весь сезон. Здесь важно забивать первыми, тогда кому-то придётся раскрываться», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.