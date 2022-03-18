Сорокин – первая звезда матча «Рейнджерс» – «Айлендерс», Шестёркин – третья

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал Нью-Йорк Айлендерс. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Российский голкипер хозяев Илья Сорокин признан первой звездой матча. На счету россиянина 29 сейвов. Третье звездой тоже стал российский игрок – Игорь Шестёркин. У вратаря 26 отражённых бросков. Вторым же признали Кайла Палмьери, на счету которого один гол.
Счёт во втором периоде открыл нападающий «Айлендерс» Андерс Ли, реализовав большинство. Ему ассистировали Мэтью Барзал и Ноа Добсон. В составе хозяев сравнял результат Крис Крайдер в игре 5 на 4. Передачи на счету Алекси Лафренье и Джейкоба Труба. В концовке третьего периода гости вырвали победу. Гол забил Кайл Палмьери. Передачи в свой актив записали Райан Пулок и Адам Пелеч.
После 61 матча «Рейнджерс» занимает шестое место в Восточной конференции. На их счету 81 очко. «Айлендерс» (58) располагается на десятой строчке, имея в своём активе 59 баллов.
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