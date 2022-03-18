Ли — о сейве Сорокина: это было невероятно. Было слышно, как трибуны хлопали после повтора

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) прокомментировал эффектный сейв голкипера своей команды Ильи Сорокина. В начале первого периода российский вратарь красиво отразил шайбу после броска нападающего «синерубашечников» Артемия Панарина.

«Это было невероятно. Было слышно, как трибуны хлопали после повтора этого сейва. Заслуженно, это великолепный сейв. Гибкость, координация движений, хоккейное чутьё, которое подсказало, что Панарин на дальней штанге. Когда видишь его уверенность в себе, видишь, какие шайбы он вытаскивает, он даёт нам шанс в каждом матче. О большем нельзя и просить. Сегодня он помог украсть для нас победу», — заявил Ли.