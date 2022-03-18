Овечкин забил 155 вратарям в НХЛ, догнав Гретцки. Больше — у 4 игроков в истории

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2).
36-летний форвард забил 155 вратарям в рамках НХЛ и догнал по данному показателю легендарного канадского нападающего Уэйна Гретцки. Только 4 игрока в истории забивали большему количеству вратарей – Яромир Ягр (178), Патрик Марло (177), Марк Мессье (164) и Рон Фрэнсис (157).
В текущем регулярном чемпионате Овечкин принял участие в 60 матчей, забросив 38 шайб и отдав 36 голевых передач при показателе полезности "+7". Россиянин занимает четвёртое место в списке снайперов сезона НХЛ, а также располагается на седьмой строчке в гонке бомбардиров (74 очка).
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