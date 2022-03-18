Быков: мировой хоккей многое потеряет без сборной России — наступит ущербность

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об исключении российских команд из международных хоккейный турниров.
«Параллельно с борьбой и обжалованием стоит искать другие решения и возможности. Уверен, в руководстве российского хоккея нацелены и дальше развивать спорт. Политика диктует свои условия. Безусловно, мировой хоккей многое потеряет без сборной России.
Если убрать любую сборную, что входит в элиту хоккейного сообщества, лучше не будет. Каждая хоккейная держава диктует по-своему видит хоккей, развивает его, даёт новые мысли — от этого у всех идёт революция. Когда команды состязаются между собой, перенимается опыт. Хоккей эволюционирует таким образом. На мой взгляд, если уберёшь одну нацию, наступит ущербность», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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