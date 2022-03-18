Вратарь «Спартака» Данск совершил сумасшедший сейв в стиле Гашека в матче со СКА

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит первый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и московским «Спартаком». После первого периода гости ведут со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За несколько минут до конца стартового отрезка матча при счёте 2:0 в пользу москвичей СКА проводил атаку. Микко Лехтонен подключился к ней и с левого края мощно бросил в ближнюю девятку. Оскар Данск плечом отбил шайбу. После этого её подхватил Никита Гусев. Нападающий СКА прицельно бросил по воротам «Спартака», но Данск, уже лёжа на льду на спине, в стиле Доминика Гашека поймал шайбу блином.

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