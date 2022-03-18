Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 18 марта

Сегодня, 18 марта, состоялись два матча в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Западной конференции встречались СКА и московский «Спартак», на Востоке — «Металлург» и «Авангард».
В первом матче дня «Авангард» в Магнитогорске разгромил «Металлург». В составе «ястребов» шайбы на свой счёт записали Иван Телегин, Наиль Якупов, Кирилл Семёнов, Тимофей Давыдов, а также Дамир Шарипзянов и Николай Прохоркин, оформившие по дублю. Гол престижа забил Брендан Лайпсик.
Во втором матче дня СКА потерпел разгромное поражение в Санкт-Петербурге от «Спартака». За москвичей отличились Егор Савиков, Иван Дроздов, Андрей Локтионов, Александр Хохлачёв, Сергей Широков и Александр Никишин. Единственный гол СКА забил Степан Фальковский.
Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022
Запад:
СКА — «Спартак», 0-1;
ЦСКА — «Динамо» Москва, 1-0.
Восток:
«Металлург» — «Авангард», 0-1;
«Трактор» — «Салават Юлаев», 0-1.
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