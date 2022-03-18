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Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 18 марта

Результаты игрового дня и турнирная сетка плей-офф КХЛ на 18 марта
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Сегодня, 18 марта, состоялись два матча в рамках второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В Западной конференции встречались СКА и московский «Спартак», на Востоке — «Металлург» и «Авангард».

В первом матче дня «Авангард» в Магнитогорске разгромил «Металлург». В составе «ястребов» шайбы на свой счёт записали Иван Телегин, Наиль Якупов, Кирилл Семёнов, Тимофей Давыдов, а также Дамир Шарипзянов и Николай Прохоркин, оформившие по дублю. Гол престижа забил Брендан Лайпсик.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
18 марта 2022, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 8
Авангард
Омск
0:1 Телегин (Якупов, Цегларик) – 01:11 (5x4)   0:2 Шарипзянов (Цегларик, Прохоркин) – 05:02 (4x4)   0:3 Якупов (Береглазов, Цегларик) – 12:13 (5x4)   0:4 Прохоркин (Сошников, Сведберг) – 15:00 (5x5)   1:4 Лайпсик (Чибисов, Яковлев) – 22:53 (5x4)   1:5 Семёнов (Брюквин) – 23:59 (5x5)   1:6 Шарипзянов (Цегларик, Семёнов) – 32:48 (5x5)   1:7 Прохоркин (Сошников, Сведберг) – 38:48 (5x5)   1:8 Давыдов (Сошников, Якупов) – 45:11 (5x5)

Во втором матче дня СКА потерпел разгромное поражение в Санкт-Петербурге от «Спартака». За москвичей отличились Егор Савиков, Иван Дроздов, Андрей Локтионов, Александр Хохлачёв, Сергей Широков и Александр Никишин. Единственный гол СКА забил Степан Фальковский.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
18 марта 2022, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 6
Спартак
Москва
0:1 Савиков – 05:17 (5x5)   0:2 Дроздов – 16:20 (4x5)   0:3 Локтионов (Петтерссон, Дроздов) – 19:12 (5x5)   1:3 Фальковский (Бурдасов, Кузьменко) – 27:26 (5x5)   1:4 Хохлачёв (Цыплаков) – 28:06 (5x5)   1:5 Широков (Хохлачёв) – 57:26 (en)   1:6 Никишин – 59:59 (en)
Турнирная сетка плей-офф КХЛ4893

Сетка плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Запад:

СКА — «Спартак», 0-1;
ЦСКА — «Динамо» Москва, 1-0.

Восток:

«Металлург» — «Авангард», 0-1;
«Трактор» — «Салават Юлаев», 0-1.

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